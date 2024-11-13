Встреча жителей с представителями управляющих компаний прошла в Подольске

В Подольске состоялась выездная встреча администрации, на которую были приглашены представители пяти управляющих организаций округа. Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов совместно с депутатом Московской областной Думы Павлом Максимовичем, председателем Совета депутатов округа Алексеем Никулиным и профильными специалистами ответили на вопросы жителей.

На встрече жители смогли напрямую обратиться к представителям управляющих организаций, включая «Антей+», «ЖЭУ» Подольск», УК «Старкомсервис», «УК Лютич Групп» и «Всегда с нами». Это позволило обсудить и оперативно решить ряд актуальных вопросов.

«Лично принял обращения по установке уличного освещения, организации детской игровой площадки и благоустройству общественных пространств. Некоторые из них уже в работе, другие внесем в планы на будущий год», — отметил Григорий Артамонов.

Артамонов подчеркнул, что встречи в таком формате дают возможность комплексно решать вопросы, касающиеся различных сфер жизни. Специалисты управляющих компаний взяли в работу все поступившие заявки и сообщили о планах по их реализации. Такой подход позволяет более эффективно взаимодействовать с жителями и оперативно реагировать на их нужды.

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