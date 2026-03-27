Встреча жителей с представителями коммунальных служб прошла в Волоколамске

26 марта в здании администрации Волоколамского округа состоялась встреча жителей с представителями общественных, управляющих и ресурсоснабжающих организаций. На вопросы волоколамцев отвечали заместитель главы Виктория Рева и специалисты профильных управлений.

Участникам представили итоги работ по благоустройству за прошлый год и планы на текущий. В 2026 году в округе планируется обустроить 9 «народных троп», комплексно благоустроить 5 дворов, заменить 3 детские игровые площадки, построить 9 линий наружного освещения и привести в порядок сквер у ДК «Текстильщик».

В ближайшие три года капитальный ремонт запланирован в 34 многоквартирных домах. Предусмотрены работы по крышам, фасадам и инженерным сетям, а также обновление подъездов в рамках текущего ремонта.

На форуме «Управдом» рассмотрели все поступившие обращения жителей. По ряду вопросов специалисты запланировали выезды на места для проработки решений.