Встреча жителей с медицинскими работниками прошла в Видном

Во Дворце культуры «Видное» 25 февраля состоялся открытый диалог населения с представителями учреждений здравоохранения Ленинского округа. Жители получили консультации по различным направлениям медицины и задали вопросы о лечении и профилактике заболеваний.

Во встрече приняли участие сотрудники Видновского перинатального центра, Видновской клинической больницы, стоматологической поликлиники и других медучреждений муниципалитета. Заведующая женской консультацией Елена Фролова отметила, что чаще всего к ним обращаются женщины репродуктивного возраста с вопросами о планировании беременности, тогда как женщины старше 50 лет приходят значительно реже, хотя регулярное наблюдение у гинеколога необходимо в любом возрасте.

Врач-методист противотуберкулезного диспансера Рашид Ахмеров подчеркнул важность профилактических осмотров для предупреждения заболеваний и активной работы с группами риска.

Подобные встречи проходят ежемесячно в конце месяца. Их главная цель — обеспечить доступность консультационной помощи, укрепить взаимодействие с жителями и напомнить о важности регулярных профилактических обследований.