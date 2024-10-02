Встреча жителей с «Единой Россией» прошла в Свердловском

Представители партии «Единая Россия» встретились с жителями в поселке Свердловский. Они обсудили предложения по развитию населенного пункта.

С семьями пообщался исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин.

«Партия всегда открыта для диалога с жителями. Мы готовы оказать содействие в решении волнующих вопросов», — сказал Вячеслав Градин.

Встреча прошла по инициативе руководителя Центра развития и творчества «Мозаика», члена партии «Единая Россия» Ангелины Костенко.

На чаепитии обсудили проблемы и предложения. Подростки рассказали о своих увлечениях и отметили, что хотят организовать командные дворовые соревнования.

«Нам важно быть ближе к жителям, понимать их запросы и оказывать необходимую поддержку. Такие встречи помогают выстроить конструктивный диалог», — прокомментировала Ангелина Костенко.

Отметим, что встреча прошла в рамках партийного проекта «Крепкая семья».

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