Встреча жителей с депутатами пройдет в Звенигороде 25 июня

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г.о.

Прием депутатов состоится в Звенигороде 25 июня. Жители Одинцовского округа смогут задать вопросы и получить обратную связь.

Участниками встречи станут первый заместитель и заместители главы администрации Одинцовского городского округа, представители муниципального Центра управления регионом, сотрудники Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий, а также депутаты от партии «Единая Россия» из муниципального совета.

Прием граждан состоится в Доме детского творчества 25 июня с 10:00 до 12:00 по адресу: улица Некрасова, 8. Записаться на встречу можно по номеру 8 (495) 181-90-10, добавочный 7951. Телефон работает с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00 и в пятницу с 09:00 до 15:30 с обеденным перерывом с 13:00 до 13:45.

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