Встреча жителей с бойцами СВО прошла в поселке Зеленом

В Доме культуры поселка Зеленый прошла встреча жителей с участниками специальной военной операции. Главным гостем мероприятия стал старший прапорщик и ветеран спецназа Владимир Черкашин.

Такие встречи в Зеленом проводятся регулярно. Жители отправляют гуманитарную помощь, пишут письма военнослужащим. Владимир Черкашин отметил, что одно письмо пришло из поселка Зеленый от участницы клуба «Активное долголетие». Для Владимира, жителя подмосковного Воскресенска, служившего в Медвежьих Озерах, это письмо стало практически весточкой из дома.

Вернувшись домой, Владимир Черкашин нашел ту самую открытку в молитвеннике, который перед увольнением передал домой вместе с другими вещами. Спустя месяцы Владимир Иванович вместе со своим боевым товарищем и внуками приехал в поселок Зеленый, чтобы лично поблагодарить людей, которые оказывают поддержку бойцам.

На встрече присутствовали жители поселка Зеленый, участники группы «ДоброВольцы тыла СВО», школьники. Они помогают фронту, плетут маскировочные сети, льют окопные свечи. На встрече также присутствовала автор письма Надежда Александровна Мунтян. Герои СВО вручили активистам благодарственные письма и сувениры.

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