Встреча жителей с академиком Юрием Оганесяном прошла в Дубне

В Дубне прошла встреча с академиком, руководителем лаборатории ядерных реакций, автором работ по синтезу новых элементов на пучках тяжелых ионов Юрием Оганесяном. Гостям представили документальный фильм «Элемент познания», где Юрий Цолакович рассказывает о жизни и создании Фабрики сверхтяжелых элементов.

На встречу пришли жители и гости наукограда. Они могли задать любой интересующий вопрос.

«Это очень вдохновляет, очень интересно и даже нужно здесь побывать, все увидеть воочию», — сказал участник встречи Егор Токарь.

Гости оставляли вопросы перед встречей, однако Юрий Цолакович с радостью ответил и тем, кто спрашивал из зала. Слушателей интересовали детство ученого, его предпочтения и эмоции, которые он испытывал на разных жизненных этапах.

«Любовь к физике не была чем-то врожденным. Как раз наоборот: это было тем, что было привито после того, как я окончил институт и приехал на работу. Я учился, глядя на именитых людей», — отметил академик РАН, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ Юрий Оганесян.

Гости увидели документальный фильм «Элемент познания», где команда исторического канала «365 дней ТВ» взяла интервью у Юрия Оганесяна и рассказали о жизни и создании Фабрики сверхтяжелых элементов.

Юрий Оганесян — автор работ по синтезу новых элементов на пучках тяжелых ионов. Он доказал существование «острова стабильности». В его честь назван элемент № 118 в таблице Менделеева — оганесон. На встрече Юрия Цолаковича поздравили с Днем рождения. Ему исполнилось 92 года.