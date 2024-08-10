Врачи поликлиники в Котельниках провели выездное обследование жителей

Администрация городского округа Котельники
Фото: Администрация городского округа Котельники

Врачи «Котельниковской городской поликлиники» встретились с жителями микрорайона Белая Дача. Всем желающим измерили артериальное и глазное давление, уровень сахара и сатурацию. После — рассказали о нововведениях в учреждении.

Помимо обследования, врачи рассказали жителям о записи к узким специалистам, вызове врача на дом, диспансеризации и нововведениях. В Котельниках идет цифровизация здравоохранения. В учреждении появляется новое оборудование. Продолжается строительство единой городской поликлиники на 400 посещений.

«Встречи в таком формате необходимы жителям, потому что не все доходят до больницы. Не каждый человек, особенно старшего поколения, может записаться через электронную систему. Поэтому, когда мы приходим на встречу, можно в неформальной обстановке задать вопросы», — сказала заместитель главы администрации городского округа Котельники Елена Дорошенко.

Подобные выездные встречи проходят в городском округе регулярно. Все полученные обращения взяты на контроль.

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