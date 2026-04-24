Встреча жителей и представителей управляющей компании состоялась в Химках

Заместитель директора управляющей компании «Атлант» Александр Рябов подробно рассказал о предстоящих планах по устранению выявленных недостатков в содержании многоквартирного дома по адресу: проспект Мельникова, 8. 24 апреля 2026 года, по указанному адресу уже выполнены работы: проведена уборка подъездов и придомовой территории, а также организован вывоз мусора.

Кроме того, в начале апреля здесь прошла обязательная дератизация помещений — мера по борьбе с грызунами. Следующая такая обработка запланирована на 10 мая.

Специалисты, по информации управляющей компании, в ближайшее время выйдут на обследование всех подъездов дома, итоги которого определят план предстоящих работ. Особо стоит отметить, что локальный ремонт одного из подъездов будет завершен до конца мая.

Связаться с управляющей компанией «Атлант» можно по контактному номеру: 8 (499) 347-47-41.