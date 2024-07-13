Встреча «Земельные участки для бизнеса» состоялась в Химках

На встрече «Земельные участки для бизнеса» в Химках собрались эксперты, предприниматели и сотрудники ведомств. Бизнесмены узнали о землях под инвестиционные проекты, о мерах поддержки и об участии в аукционах

Эксперты и представители химкинских ведомств рассказали присутствующим о правилах и этапах реализации инвестиционных проектов. Предпринимателям напомнили и о мерах поддержки для бизнеса в округе Химки и в целом в Подмосковье. Собравшиеся также узнали о том, как проводятся аукционы.

Презентации земельных участков для бизнеса пройдут в Химках 18 июля, 1 и 15 августа с 14:00 до 16:00. Желающих ждут в коворкинге «Старт» по адресу: улица Союзная, дом № 3.

Форум 22 июля проведут в пресс-центре футбольного стадиона «Арена Химки» по адресу: улица Кирова, владение 24. Записаться можно по телефону: 8 (495) 573-31-62, добавочный номер 680.

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