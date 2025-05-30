Встреча выпускников с директором Щелковского колледжа прошла в Лосино-Петровском

В школе № 2 имени Дагаева городского округа Лосино-Петровский 29 мая прошла встреча для выпускников 9-х классов и их родителей с директором Щелковского колледжа Флорой Владимировной Бубич. Во время встречи участникам рассказали о филиалах колледжа, доступных специальностях, учебной базе, а также условиях поступления и особенностях образовательного процесса.
Для школьников подготовили информационные буклеты с подробным описанием учебного заведения и правилами приема.
Подобные мероприятия позволяют выпускникам и их родителям получить квалифицированные ответы на важные вопросы, помогают определиться с выбором профессии, снизить тревогу перед поступлением и сделать уверенный шаг в будущее.
"Спасибо за такое мероприятие. Эти встречи действительно очень важны для старшеклассников и их родителей. Уверена, что прямое общение помогает снять множество вопросов и сомнений перед поступлением», — сказала одна из участниц встречи.
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