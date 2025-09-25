Встреча выпускников музейного лектория прошла в Одинцовском округе

В Музее-заповеднике Александра Пушкина в Вяземах Одинцовского городского округа 21 сентября состоялась встреча выпускников музейного лектория «Курсы экскурсоводов». Курсы начались в 1999 году, за время существования прошло пять выпусков, последний — в этом году.

Всего около ста человек освоили профессию экскурсовода. Почти все выпускники работают внештатно и проводят экскурсии как в музее-заповеднике, так и в Москве, по городам Московской области и Золотому кольцу.

Мероприятие открыл директор музея-заповедника Александр Рязанов, который обучал слушателей разным дисциплинам: основам экскурсоведения, истории дворянства, истории Вязьмы и Захарова. Он поблагодарил участников за вклад в музейное дело и рассказал о новостях музея.

После торжественной части гости устроили небольшую неформальную встречу на тему экскурсионной деятельности и поделились воспоминаниями об интересных моментах просветительской работы выпускников.