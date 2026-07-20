Встреча выездной администрации на тему здоровья прошла в Домодедове

18 июля главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов принял участие в выездной администрации в парке «Елочки». Он ответил на вопросы жителей — обсуждались доступность медпомощи, меры профилактики, а также развитие системы здравоохранения в районе.

На площадке работала мобильная бригада Домодедовской больницы. Желающие старше 18 лет могли проверить свое здоровье. Специалисты Центра медицины здорового долголетия оценивали биологический возраст посетителей, выявляли потенциальные риски для здоровья и давали персональные рекомендации по формированию здоровых привычек.

«Нам приятно в рамках таких мероприятий получать благодарные отклики за нашу работу, в том числе за наши выездные профилактические акции для жителей. Мы ценим обратную связь от наших пациентов и рады, что такие встречи помогают укрепить доверие между жителями и медицинским сообществом», — отметил Андрей Осипов.

Пройти обследование в парке «Елочки» можно будет еще несколько раз: 25 июля, а также 8 и 22 августа — с 10 до 14 часов возле пункта проката.