Встреча волонтеров со школьниками прошла в Одинцове

В Одинцовской школе № 5 прошел «Добрый урок», на котором ребятам рассказали, кто такие добровольцы. Также поговорили о том, какие направления волонтерства существуют и о проектах на территории Одинцовского округа и всего Подмосковья.

Школьники узнали, как стать членом волонтерского актива, войти в команду инициативных, неравнодушных людей. В продолжение урока представители всероссийского студенческого корпуса спасателей провели практический мастер-класс по оказанию первой помощи. Ученики узнали о правилах действий в экстренной ситуации и отработали базовые навыки.

Встреча прошла в формате живого диалога. Учащиеся задавали вопросы и делились своими мыслями.

Подобные встречи помогают почувствовать социальную значимость помощи людям, сформировать у молодежи чувство ответственности, взаимопомощи и готовности прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.