Встреча волонтеров с сооснователем «Главкино» прошла в Дмитрове

В Дмитрове прошел областной форум молодежи «Мы — будущее. Сила смыслов» в спортивно-развлекательном парке «Экстрим» . Участники от 14 до 35 лет прослушали лекции от ведущих деятелей, в том числе пришли на встречу с сооснователем «Главкино» Ильей Бачуриным .

Организатор мероприятия — Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Это уже второй сезон, в рамках которого молодежь встречается с известными людьми и лидерами общественного мнения.

От имени временно исполняющего полномочия главы Ивана Курданина всех участников поздравил начальник управления культуры, туризма и работы с молодежью администрации нашего округа Виктор Михайлов.

Спикером форума стал Илья Бачурин — продюсер кино и телевидения, директор «Москонцерта», сооснователь «Главкино» и других успешных проектов в сфере шоу-бизнеса, телевидения и радио. Он рассказал о творчестве, службе в армии, поведал о том, как работал с Федором Бондарчуком. Илья Викторович коснулся темы поддержки участников специальной военной операции. Он активно собирает гуманитарную помощь и возглавляет работу агитбригады «Москонцерта».

«У вас вся жизнь впереди, и вы в ней уже делаете правильные шаги, занимаясь волонтерством. Эту непростую работу, важную для многих людей рядом с вами, для нашей страны, вы сочетаете с учебой. В результате вы делаете мир лучше», — сказал Иван Бачурин.

Участники задали Илье Бачурину вопросы и расспросили о ближайших планах.

Форум стал важным событием в жизни молодых дмитровчан, предоставил новые возможности, знания и опыт.

«Дмитров стал площадкой для интересного разговора с молодежью о волонтерстве, через которое они учатся быть взрослыми, востребованными обществом, ответственными. Такие встречи помогают воспитывать наше будущее поколение социально активным, готовым к вызовам и переменам. Желаю всем участникам продолжать двигаться вперед, не останавливаясь на достигнутом, и всегда стремиться к новым высотам!» — прокомментировал событие временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

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