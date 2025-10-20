Встреча волонтеров с потомком Героя Советского Союза прошла в Волоколамске

Накануне 84-й годовщины битвы за Москву в Волоколамском муниципальном округе прошли съемки документального фильма о герое легендарного боя у разъезда Дубосеково — Дуйшенкуле Шопокове. В них принял участие его правнук Бекжан Шопоков, который побеседовал с представителями движения «Волонтеры Подмосковья».

Документальный фильм снимали в памятных местах волоколамской земли: у братской могилы в деревне Нелидово, у мемориала 28 героев-панфиловцев и у мемориала «Вечный огонь» в Волоколамске.

Бекжан Шопоков рассказал ребятам о подвиге прадеда Дуйшенкула Шопокова. Герой сражался в составе дивизии генерала Панфилова. Волонтеры, в свою очередь, поделились с гостем впечатлениями от летней поездки в Бишкек. Там они участвовали в международном форуме «Память поколений: одна история, одна Победа» и познакомились с культурой Киргизии.

В конце встречи собравшиеся возложили цветы к бюсту Дуйшенкула Шопокова и обменялись памятными подарками.