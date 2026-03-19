Встреча волонтеров Подмосковья прошла в Подольске

В молодежном центре «Территория будущего» собрались представители регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Участники из разных муниципалитетов приехали в Подольск, чтобы поделиться наработками и обсудить совместные проекты.

Встреча объединила специалистов и координаторов ресурсных центров. Волонтеры рассказывали о жизни своих объединений, показывали презентации и обсуждали современные форматы работы. Разговор шел о том, как лучше организовывать помощь на местах и делать добрые дела интереснее.

Большое внимание уделили опыту подольского центра. На его базе развернута масштабная работа по поддержке участников СВО. Кроме того, здесь регулярно проходят встречи Российского союза молодежи и Молодежной лиги.

«Очень важно видеть, как работают коллеги из других городов. Мы не только показали свою инфраструктуру, но и взяли на заметку много интересных идей для реализации в следующем сезоне», — рассказала одна из участниц встречи.

Завершился визит неформальным общением за чаем, где волонтеры смогли обсудить планы на будущее в теплой атмосфере.