Встреча волонтеров Подмосковья прошла в Дмитрове

Дмитров 31 июля стал местом встречи волонтерского сообщества Подмосковья. На площадках Центральной межпоселенческой библиотеки и Молодежного центра «Квартал» прошли образовательные встречи и круглый стол с участием представителей общественных организаций, руководителей некоммерческих организаций и добровольческих объединений.

Участники обсудили развитие добровольческого движения в Подмосковье, работу цифровой платформы «Волонтеры Подмосковья», реализацию совместных проектов и обменялись лучшими практиками добровольческой деятельности. Региональный координатор движения Екатерина Халикова рассказала о возможностях для волонтеров, действующих программах поддержки и перспективах развития регионального сообщества.

В мероприятиях приняли участие около 50 представителей добровольческого сообщества Дмитровского округа, общественных организаций и некоммерческого сектора.

«Сегодня волонтерство — это мощное общественное движение, объединяющее людей разных возрастов и профессий. Дмитровский округ всегда славился активными, неравнодушными жителями, готовыми прийти на помощь», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

По итогам встречи участники договорились продолжить совместную работу по развитию добровольческого движения, реализации социальных инициатив и привлечению новых участников к волонтерской деятельности. В Дмитровском округе развитию добровольческого движения уделяют особое внимание: такие встречи помогают объединять активных жителей, поддерживать общественные инициативы и создавать новые возможности для тех, кто готов делать добрые дела.