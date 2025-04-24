Встреча военкора НТВ Алексея Ивлиева со школьниками прошла в Орехово-Зуеве

Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев пообщался со школьниками Орехово-Зуевского округа. Он рассказал о командировках в горячих точках и ответил на вопросы ребят.

Алексей Ивлиев работает военным корреспондентов более 35 лет. Он побывал в командировках в Сирии и Донбассе, с первых дней отправился в зону проведения специальной военной операции.

В 2024 году в его жизни произошло серьезное испытание: он потерял коллегу-оператора, получил ранение и лишился руки. Однако Алексей Ивлиев сохранил профессионализм, оптимизм и умение рассказывать о сложных событиях честно.