Встреча военкора НТВ Алексея Ивлиева со школьниками прошла в Орехово-Зуеве

Военный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев пообщался со школьниками Орехово-Зуевского округа. Он рассказал о командировках в горячих точках и ответил на вопросы ребят.
Алексей Ивлиев работает военным корреспондентов более 35 лет. Он побывал в командировках в Сирии и Донбассе, с первых дней отправился в зону проведения специальной военной операции.
В 2024 году в его жизни произошло серьезное испытание: он потерял коллегу-оператора, получил ранение и лишился руки. Однако Алексей Ивлиев сохранил профессионализм, оптимизм и умение рассказывать о сложных событиях честно.
Встреча с военным корреспондентом прошла в Школе креативных индустрий Орехово-Зуева. Ребята узнали больше о проведении специальной военной операции и поняли, как важно доносить правду до зрителей даже в самых сложных ситуациях.
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