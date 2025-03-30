Встреча ветеранов СВО прошла в Едином центре поддержки в Серпухове

Руководители патриотических организаций и ветераны боевых действий встретились в Едином центре поддержки участников СВО. Они обсудили подготовку к 80-летию Победы и реализацию программу «Герои Подмосковья».

Участники обсудили подготовку к празднованию 80-летия Победы. В Серпухове запланировано большое количество мероприятий. Также поговорили о приведении в порядок памятников и мемориалов.

Отметим, Ассоциацию ветеранов СВО в Серпухове возглавляет ветеран спецоперации Игорь Старовойт. Его главные задачи, как руководителя, — защищать интересы бойцов спецоперации после окончания военной службы, возвращать их к гражданской жизни и воспитывать молодежь. В ближайшее время запланировано проведение «Уроков мужества» в образовательных учреждениях и на предприятиях.

На встрече обсудили кадровую программу «Герои Подмосковья». Она создана для того, чтобы готовить высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти Московской области, а также частно-корпоративной сфере.

«Очень важно, чтобы общественные организации и Ассоциация ветеранов СВО действовали сообща, обменивались информацией и оказывали совместную поддержку и помощь нашим Героям», — сказала заместитель главы городского округа Татьяна Орлова.