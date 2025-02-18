Встреча ветеранов на тему празднования 80-летия Победы прошла в Можайске

В Можайске состоялось расширенное заседание Президиума местной ветеранской организации муниципального округа Московской областной организации ветеранов. Собравшиеся обсудили несколько ключевых моментов, которые касаются празднования 80-летнего юбилея Великой Победы.

Как рассказала председатель Можайского Совета ветеранов Нина Истратова, Московская областная организация ветеранов, Московская областная дума, администрация муниципальных образований и молодежные сообщества организуют акцию «Подмосковье — Великой Победе». Каждый округ изготовит уличные баннеры, в которых разместят информацию о вкладе городов, поселков, сел, деревень Подмосковья в Великую Победу. Вывески и плакаты повесят в местах проведения праздничных мероприятий.

На заседании также выступила почетный гражданин Можайска Лилия Волкова. Краевед рассказала собравшимся, что из 15000 жителей округа, ушедших на фронт, обратно не вернулись 6300 человек. В бою погибли 2350 героев, порядка 860 человек умерли от ран и в плену, а 3000 бойцов пропали без вести.

За особые заслуги в организации и руководстве боевыми операциями 30 офицеров из Можайска удостоили ордена Александра Невского, 7000 солдат и офицеров наградили орденами и медалями, из них порядка 3000 героев отметили медалями «За отвагу».

В годы войны в Можайске на Колычевской швейной фабрике шили военное обмундирование и плащ-палатки. В Можайске и Уваровке производили валенки, изготавливали для фронта рукавицы. Там же открыли девять стационарных больниц и свыше полусотни полевых мобильных госпиталей. Можайский медико-инструментальный завод выпускал хирургические инструменты, которые отправляли на передовую.

Присутствующие на заседании обсудили вручение юбилейных медалей к 80-летию Победы. Награды получат участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистской Германии и жители блокадного Ленинграда, которые живут сейчас в Можайском муниципальном округе.

Помимо этого, пять лучших фотографий Елены Золкиной и Сергея Круглова, которые посвящены 80-летию Великой Победы, отравят на областной фотоконкурс.