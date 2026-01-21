Встреча ветеранов и концерт ко Дню освобождения города прошли в Можайске

В Можайском культурно-досуговом центре 21 января состоялось памятное мероприятие, посвященное 84-й годовщине освобождения Можайска от немецко-фашистских захватчиков. В программе были встреча ветеранов и праздничный концерт с участием творческих коллективов округа.

Перед началом концерта к участникам встречи обратилась председатель Совета ветеранов, депутат Совета депутатов Можайского округа Нина Истратова. Она поблагодарила ветеранов за подвиг, стойкость и труд в послевоенные годы, отметив, что память о тех событиях должна сохраняться в сердцах новых поколений.

Для гостей подготовили насыщенную концертную программу. Народный вокальный ансамбль «Сударушка» открыл выступление композициями «Посвящение Можайску» и «Россия». Ансамбль «Веселые девчата» исполнил песни «У деревни Крюково» и военное попурри. Свое попурри на тему военных лет представили Виктор Шишкин, Анатолий Ермошенков и Геннадий Артемов, а Илья Вершинин под аккомпанемент баяна исполнил песню «На безымянной высоте». В концерте также приняли участие коллектив «Глория», дуэт «Элина» и хор «Душа поет».

Ведущий напомнил, что после освобождения город постепенно возвращался к жизни: восстанавливались электроузел и водокачка, открывались школы и больницы. Сегодня Можайск носит звание Города воинской славы и развивается благодаря труду его жителей.

В завершение прозвучали слова о важности сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Мероприятие продолжилось чаепитием, общением и обменом воспоминаниями.