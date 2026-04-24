Встреча в ЖКХ-центре Московской области: обсуждение модели управления инфраструктурой

Сегодня, 24 апреля, в ЖКХ-центре Московской области прошла встреча с делегацией Республики Беларусь и заместителем Председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым. На встрече представили действующую модель управления коммунальной инфраструктурой региона.

ЖКХ-центр — это единая площадка, где специалисты профильных ведомств и ресурсоснабжающих организаций работают круглосуточно. Здесь аккумулируются данные по всем видам ресурсов: теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, газу и электроснабжению. На основе этих данных принимаются решения по оперативному управлению системой.

Мониторинг состояния инфраструктуры ведется в режиме реального времени. Данные поступают с датчиков, установленных на котельных, центральных тепловых пунктах и многоквартирных домах. Это позволяет оперативно выявлять отклонения в работе оборудования, своевременно реагировать на сбои и координировать действия аварийных бригад до полного восстановления.

«Информация, которая поступает в ЖКХ-центр, используется и для дальнейшей аналитики», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. В апреле был получен патент на разработанный Агентством развития коммунальной инфраструктуры цифровой двойник — ГИС «Инженерные сети». Эти инструменты позволяют анализировать состояние сетей, выявлять проблемные участки и на основе данных формировать планы ремонта и модернизации.

Такая модель обеспечивает переход от реагирования на аварийные ситуации к системному управлению и повышению устойчивости коммунальной инфраструктуры региона.