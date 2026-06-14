Встреча в память об Иване Кожедубе и Олеге Кошевом прошла в Химках

К мероприятию присоединилась лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева. Она отметила, что Олег Кошевой — пример настоящего мужества и силы характера. Совсем юным он взял на себя ответственность за товарищей и остался верен убеждениям до конца. Программа «Успех V единстве поколений» помогает сохранять память о таких людях и знакомить с их судьбами подрастающее поколение.

Гостям рассказали о жизненном пути Олега Кошевого, его участии в деятельности подпольной организации «Молодая гвардия» и месте в истории Великой Отечественной войны. Отдельное внимание уделили Ивану Кожедубу — трижды Герою Советского Союза, самому результативному летчику-истребителю антигитлеровской коалиции.

Председатель Совета депутатов округа Сергей Малиновский подчеркнул, что судьбы мужчин показывают, как много зависит от силы духа, верности долгу и готовности служить своей стране. Их поступки остаются нравственным ориентиром для новых поколений.

Особой частью программы стало выступление воспитанников дошкольного отделения. Ребята прочли стихи о доблести защитников Отечества, стойкости и любви к Родине.

Патриотические мероприятия проходят во всех микрорайонах муниципалитета. Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова добавила, что знакомство с отечественной историей формирует уважение к прошлому страны и укрепляет связь между поколениями.​​