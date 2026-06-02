Встреча в память о советском летчике Георгии Байдукове прошла в Химках

В 2026 году исполняется 119 лет со дня рождения Героя Советского Союза, легендарного летчика-испытателя, военачальника и участника выдающихся авиационных перелетов. Мероприятие состоялось в Аэрокосмическом лицее.

Собравшимся рассказали о жизненном пути героя, его военной службе, участии в легендарных перелетах и вкладе в развитие отечественной авиации. Каждый факт из его биографии — это пример беззаветного служения Отчизне.

«Подвиг Георгия Филипповича Байдукова — пример мужества, преданности Родине и высокого профессионализма. Такие встречи помогают молодежи лучше узнать историю нашей страны и сохранить память о выдающихся людях», — отметил заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

В завершение встречи участники поблагодарили организаторов и отметили важность сохранения памяти о героях отечественной истории, чьи подвиги служат примером для будущих поколений. Такие события делают историю ближе и понятнее, укрепляя связь времен.

«Встречи в рамках программы „Успех V единстве поколений“ объединяют жителей, помогают сохранить историческую память и передать молодому поколению важные ценности», — сказала депутат Юлия Ишкова.