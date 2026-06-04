Встреча в память о футболисте Викторе Цареве прошла в Химках

2 июня в пресс‑центре стадиона «Новые Химки» почтили память спортсмена. Собравшимся рассказали о его жизненном пути, вкладе в развитие отечественного спорта и выдающихся достижениях.

Среди его званий — заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, чемпион Европы и СССР.

«Виктор Григорьевич был человеком, чье имя навсегда вписано в историю отечественного футбола. Его спортивные достижения, преданность делу и вклад в воспитание молодых спортсменов служат примером для многих поколений. Сохраняя память о таких выдающихся людях, мы укрепляем связь времен и передаем молодежи важные нравственные ориентиры», — отметила депутат округа Галина Болотова.

Участники встречи вспомнили самые яркие страницы биографии спортсмена, его путь к вершинам и вклад в развитие футбола в стране. Особое внимание уделили тренерской и общественной деятельности, благодаря которой многие молодые спортсмены получили шанс раскрыть потенциал и добиться успеха. Присутствующие подчеркнули, что память о выдающихся личностях — важная часть сохранения исторического и культурного наследия России.

«Встречи программы „Успех V единстве поколений“ регулярно объединяют жителей разных возрастов, создавая пространство для открытого диалога, обмена опытом и сохранения исторической памяти. Такие мероприятия помогают лучше узнать историю нашей страны через судьбы выдающихся людей, которые своим трудом и достижениями прославляли Отечество», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Встреча прошла в теплой и уважительной обстановке. Участники поблагодарили организаторов за возможность прикоснуться к истории отечественного спорта и вновь вспомнить человека, чьи заслуги стали частью национального спортивного наследия.

Больше новостей о Химках смотрите в нашем канале в MAX.