Встреча в формате выездной администрации прошла в Электростали

Более 30 председателей советов многоквартирных домов приняли участие в выездной встрече в Электростали. Вместе с ними собрались представители министерств и администраций из Электростали, Шатуры, Павловского Посада и Орехово-Зуева.

На встрече обсудили наиболее волнующие жителей вопросы: затягивание сроков и низкое качество капремонта, невыполненные обещания подрядчиков, конфликты между соседями, а также восстановление дворов после ремонта.

Формат открытого диалога позволяет сразу на месте получить ответы и решить проблемы без долгих переписок. Такие выездные собрания планируют проводить во всех округах Подмосковья, чтобы каждый житель мог лично задать вопросы и получить помощь.