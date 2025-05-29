Встреча в формате выездной администрации прошла в Электростали

Более 30 председателей советов многоквартирных домов приняли участие в выездной встрече в Электростали. Вместе с ними собрались представители министерств и администраций из Электростали, Шатуры, Павловского Посада и Орехово-Зуева.
На встрече обсудили наиболее волнующие жителей вопросы: затягивание сроков и низкое качество капремонта, невыполненные обещания подрядчиков, конфликты между соседями, а также восстановление дворов после ремонта.
Формат открытого диалога позволяет сразу на месте получить ответы и решить проблемы без долгих переписок. Такие выездные собрания планируют проводить во всех округах Подмосковья, чтобы каждый житель мог лично задать вопросы и получить помощь.
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