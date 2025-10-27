Встреча в честь творчества писателя Василия Верещагина прошла в Химках

В картинной галерее имени Сергея Горшина в Химках состоялся творческий вечер. Он был посвящен дню рождения знаменитого русского живописца и писателя Василия Верещагина.

Этот художник стал одним из первых, кто показал войну без прикрас и идеализации.

«Влияние Василия Верещагина на русское и мировое искусство огромно. Он был не просто художником-баталистом, он был художником-философом, гуманистом, который через свои полотна говорил о бессмысленности войны. Обсуждать его творчество, его новаторские приемы, его гражданскую позицию с современным зрителем — значит учиться смотреть на мир глубже, честнее и сострадательнее», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Гости погрузились в необычную биографию Верещагина — художника, офицера, путешественника и этнографа. Его уникальное мировоззрение и ключевые работы, такие как «Апофеоз войны», ставшие мощным антивоенным посланием своего времени, обсуждались в ходе мероприятия.

«Сегодня, когда некоторые страны пытаются „отменить“ русскую культуру, особенно важно сохранять историческую память о выдающихся деятелях искусства нашей страны. Творчество Верещагина — это часть нашего национального кода, это то, что делает нашу культуру великой и самобытной. Мы обязаны передать это наследие нашим детям», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.