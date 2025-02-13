Встреча участниц «Женского Движения Единой России» прошла в Лосино-Петровском

Отдельное внимание на собрании уделили выбору локаций для встреч и привлечению единомышленников. Для этого представители «Женского Движения Единой России» предложили искать общие интересы, которые могут стать основой для мероприятий, например, здоровье, увлечения, возможность реализации талантов и способностей женщин разных поколений, проведение мастер-классов, встречи с экспертами, обсуждение тем семьи.

«Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, что позволило участницам не только внести свой вклад в развитие женского движения, но и наладить новые знакомства и обменяться опытом», — поделилась Вера Алексеева.