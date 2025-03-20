Сегодня 09:52 Встреча участниц сообщества «Нежный бизнес» прошла в Красногорске 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Красногорск

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Движение «Нежный бизнес» действует в нескольких городах России, в том числе в Подмосковье. Организация доказывает, что появление большего числа предпринимательниц надежно, перспективно и выгодно для экономики страны.

Круглый стол по развитию женского предпринимательства организовали участницы красногорского сообщества «Нежный бизнес». Участие в первой деловой встрече приняло более 15 человек. Представительницы движения посетили с экскурсией частную семейную школу «Сова». В ней обучаются школьники с первого по девятый класс. Есть ресурсный центр для детей с особенностями развития. Учителя находят индивидуальный подход к каждому.

«Мой учитель Владимир Иванович Жохов говорил, что методика, по которой мы обучаем, — это „уважение, благородство и совесть как основы культуры человека“. Поэтому в ближайшее время ждем открытия культурного центра „Сова“ в Изумрудных Холмах», — рассказала основатель и руководитель образовательного центра Любовь Ряховская.

После экскурсии бизнес-леди поговорили о важных вопросах и обменялись предпринимательским опытом. «Вот такое близкое общение, когда можно посмотреть, как физически выстроен бизнес, и пообщаться с предпринимателями, мы думаем, даст очень хорошую поддержку и рост тем, кто начинает, кто, возможно, ждет какого-то объединения, партнеров», — отметила руководитель сообщества «Нежный бизнес» в Красногорске и Истре Наталья Семенова.