Встреча участников образовательного проекта в сфере ЖКХ прошла в Шатуре

Перед участниками, собравшимися в модельной библиотеке на проспекте Борзова, выступила член координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Галина Головкина. Она рассказала о формах проведения собрания собственников, в том числе электронной, объяснила, кто может быть инициатором проведения, и другие важные моменты.

На встрече были отмечены те, кто внес значительный вклад в развитие системы. Так, большую работу ведет руководитель отделения Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Маргарита Козлова. Она хорошо знакома с проблемами жильцов, ведет приемы, активно взаимодействует с председателями многоквартирных домов, управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и администрацией Шатуры.

Добросовестно выполняют свои обязанности председатели многоквартирных домов Наталья Попова, Татьяна Ершова, Роза Зимнюкова и Лидия Аристархова. А Татьяна Житина в этом году будет представлять муниципалитет на областном конкурсе председателей совета МКД.