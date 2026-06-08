Встреча участников международной факельной эстафеты прошла в Можайске

6 июня у мемориала «Вечный огонь» торжественно встретили участников мероприятия «Бег гармонии». Проект существует с 1991 года и объединяет сотни тысяч людей из разных регионов России.

В этом году маршрут проходит по Москве, Московской, Калужской и Смоленской областям. Финиш состоится в канун Дня России в Смоленске.

С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Совета депутатов округа Василий Овчинников.

«Когда мы стоим у „Вечного огня“, мы отдаем долг памяти павшим героям, а когда принимаем участие в „Беге гармонии“, мы протягиваем руку живым. Этот факел несет очень простую, но важную мысль: наша сила — в уважении друг к другу, в готовности слышать и понимать», — подчеркнул он.

После официальной части объявили минуту молчания. Участники возложили цветы к мемориалу. Затем спортсмены посетили экскурсию в выставочном отделе Можайского культурно-досугового центра, где им рассказали об истории города и его героическом прошлом. После этого они завершили эстафету, пробежав по центральной улице до Аллеи славы.

Василий Овчинников, проводя экскурсию вдоль бюстов героев двух Отечественных войн, отметил, что Можайск — не просто город, а ворота Москвы, которые веками защищали всю страну. Следующие этапы эстафеты продолжатся в Калужской области.