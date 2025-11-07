Сегодня 21:18 Встреча участников кадрового резерва руководителей школ прошла в Пушкино 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский Подмосковье

Учителя

Пушкино

Образование

В «Образовательном комплексе № 3» городского округа Пушкинский состоялась встреча участников муниципального кадрового резерва руководителей школ. Педагоги смогли рассказать о себе, познакомиться друг с другом и обменяться опытом.

Заместитель главы городского округа Пушкинский Ольга Жданова отметила, что работа в кадровом резерве — это не только развитие профессиональных компетенций, но и формирование команды, участники которой стремятся повысить качество образования в муниципалитете.

«Мы хотим дать педагогам и специалистам возможность проявить себя и стать частью команды будущих управленцев округа. Такие встречи помогают будущим лидерам обрести уверенность, обменяться опытом и почувствовать, что управление школой — это, прежде всего, служение людям и ответственность за будущее детей», — добавила Ольга Жданова.

Напомним, что заявки в кадровый резерв принимали с 19 по 30 сентября. Поучаствовать в нем могли сотрудники образовательных организаций с опытом работы в педагогике или управлении. Кандидаты проходят несколько этапов: подача анкеты, собеседование и оценка компетенций. Участники кадрового резерва смогут попробовать себя в роли управленцев и в будущем возглавить образовательные учреждения округа.

Ранее губернатор Подмосковья в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Андрей Воробьев отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание. Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.



