Встреча участников «Движения первых» прошла в школе № 30 в Химках

В школе № 30 городского округа Химки прошла встреча участников Российского движения детей и молодежи. Мероприятие стало частью масштабного проекта «Каникулярные клубы Первых. Московская область», главная цель которого — помочь детям развивать активную жизненную позицию, находить единомышленников и реализовывать свои мечты.

Встреча прошла для школьников в рамках каникулярного клуба и объединила ребят из 11 образовательных учреждений округа. Участники могли выбрать занятия по интересам: от создания свеч до актерского мастерства и ораторского искусства.

Особенным моментом стала беседа с летчиком Алексеем Лукиным, который рассказал о своей профессии, обучении в летном училище и тонкостях профессии. После рассказа ребята могли задать спикеру интересующие вопросы, что превратило встречу в настоящий диалог поколений.

«Думаю, ребята остались в восторге, ведь подобные события — это не только возможность узнать что-то новое и интересное, но и завести знакомства, провести время с пользой. Такие встречи помогают нам формировать активную, целеустремленную и дружную молодежь Химок», — сказала директор школы № 30 Татьяна Кавторева.

Такие мероприятия — настоящий праздник для тех, кто только присматривается к «Движению первых», и для тех, кто уже давно его частью. Они позволяют поближе познакомиться с единомышленниками и узнать о бесчисленных проектах и событиях, которые предлагает организация. Сегодня «Движение первых» — это десятки проектов, сотни насыщенных событий и тысячи полезных встреч, объединяющих более 10 миллионов юных и амбициозных ребят со всей России.