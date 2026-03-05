Встреча ЦБ и участников финансового рынка прошла в Истре

Ключевые вопросы регулирования банковского сектора и перспективы его развития обсудили на встрече представителей Банка России в Истре. Особое внимание уделили национальным подходам к регулированию рынка, оценке финансового положения заемщиков и ликвидности и достаточности капитала банков.

Участники встречи отметили важность сбалансированной политики регулирования, которая позволяет поддерживать устойчивость финансовой системы и создавать условия для роста кредитования экономики.

Как отметила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, регулятор ожидает продолжения умеренного роста кредитования в ключевых сегментах, а корпоративное кредитование и ипотека сохраняют положительную динамику.

«Мы ожидаем продолжения сбалансированного роста корпоративных кредитов и ипотечного кредитования — в диапазоне 6–11%. Ожидается также рост потребительского кредитования. Укрепление капитальной базы остается важнейшей задачей: в 2025 году банки смогли нарастить запас капитала», — отметила Набиуллина.

Она добавила, что Банк России готов корректировать требования к участникам рынка в зависимости от уровня рисков.

Также на встрече обсудили защиту прав потребителей финансовых услуг, включая проблемные зоны.

«Мы отмечаем позитивные тенденции в сфере защиты прав потребителей, но возникают и новые проблемы — например, нарушение банками сроков рассмотрения обращений клиентов. Человекоцентричность должна проявляться не только в продаже продукта, но и в решении проблем людей», — подчеркнула Набиуллина.

Председатель совета директоров АО «Первоуральскбанк» Михаил Брюханов также подчеркнул важность открытого диалога с рынком, особенно в период серьезных вызовов. Он отметил, что российская банковская система продолжает развиваться даже в условиях внешнего давления.

«Несмотря на санкции, банки внедряют инновационные подходы, интегрируют в продукты технологии искусственного интеллекта и стремятся опережать технологические тенденции. Это было бы невозможно без грамотной политики Банка России», — подчеркнул он.

Еще одной темой обсуждения стало взаимодействие банков и цифровых платформ, в том числе маркетплейсов, а также внедрение универсального QR-кода для платежей. Ожидается, что система будет позволять самостоятельно выбирать инфраструктуру для проведения операции, что позволит создать более равные условия для всех участников рынка.