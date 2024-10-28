Встреча студентов техникума с героем СВО прошла в музее Можайска

Герой СВО пообщался со студентами в филиале музея-заповедника «Бородинское поле». Встреча прошла в рамках акции «Герой рядом со мной».

Участие в мероприятии приняли первокурсники Можайского техникума. Им удалось лично познакомиться с бойцом спецоперации, кавалером Ордена Мужества Александром Князевым.

Гость рассказал молодежи о том, как сражаются военнослужащие на передовой, об армейской дружбе и взаимовыручке. Каждый участник встречи мог задать Александру вопросы.

Отметим, что в декабре прошлого года президент Российской Федерации Владимир Путин отмечал, что бойцы СВО будут востребованы в процессе воспитания молодого поколения страны.

Именно поэтому в России запустили федеральный проект «Диалог с героями».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».