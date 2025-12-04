Встреча студентов с волонтерами прошла в Воскресенске

«Урок Добра» провели для того, чтобы побудить студентов развивать эмпатию, активнее участвовать в жизни общества, помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. Волонтеры рассказали ребятам о благотворительности, о том, как зарождалось это благородное движение, и о его роли в современном мире.

В конце встречи советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Воскресенского колледжа Беллу Анастасову наградили благодарственным письмом за личный вклад в развитие волонтерского движения. Напомним, что «Урок Добра» прошел накануне Дня добровольца, который отмечают в России 5 декабря.