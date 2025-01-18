Встреча студентов с ветераном пожарной службы Алексеем Малиным прошла в Дмитрове

В Дмитровском техникуме прошла встреча студентов с Алексеем Малиным, заместителем начальника отдела надзорной и профилактической работы по Дмитровскому городскому округу. На встрече он поделился своим профессиональным опытом и подчеркнул важность качественного образования для успешного продвижения по службе.

Он рассказал о специфике работы в надзорной деятельности, а также напомнил студентам основные правила пожарной безопасности.

Будущие специалисты активно задавали вопросы о своей профессии: интересовались особенностями прохождения практики, сложными случаями пожаротушения и нюансами работы в чрезвычайных ситуациях. На все вопросы Алексей Малин дал подробные и развернутые ответы, что вызвало у студентов большой интерес.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина отметила значимость таких мероприятий для подготовки молодых специалистов. «Общение с профессионалами помогает студентам расширить свои знания и лучше понять выбранную профессию», — подчеркнула она.

Такие встречи способствуют не только профессиональному развитию студентов, но и мотивируют их к дальнейшим успехам в учебе и будущей карьере.