Встреча студентов с ветеранами и почетными гражданами прошла в Подольске

В преддверии Дня труда Подмосковья студенты из 12 колледжей городского округа встретились с теми, чьи имена навсегда вписаны в историю Подольска. Председатель Совета ветеранов Вячеслав Рубцов и заслуженный машиностроитель России Виктор Берсон поделились своей историей трудового пути.

Мероприятие уникально тем, что оно прошло в Подольске впервые. Организовал встречу отдел развития молодежного движения, добровольчества и реализации социально-значимых проектов комитета по культуре и туризму.

Вячеслав Рубцов на протяжении 17 лет руководил подольским ОМОНом, а сейчас занимается общественной работой — возглавляет Совет ветеранов округа. Виктор Берсон — легендарная фигура подольской промышленности. Недавно ему исполнилось 95 лет, но он продолжает работать и консультировать. Виктор Семенович — один из основателей производства тончайших эмалированных проводов в России, почетный гражданин Подольска, сейчас возглавляет совет директоров СПКБ «Техно».

В беседе со студентами Виктор Берсон поделился секретами мастерства, дал наставления подрастающему поколению и рассказал о своих достижениях на кабельном производстве.

Почетные гости также ответили на вопросы юношей и девушек. Подобные мероприятия в Подольске планируют проводить на постоянной основе.