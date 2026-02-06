Встреча с олимпийской чемпионкой Ириной Родниной прошла в колледже «Подмосковье»

В фильме была показана не только спортивная карьера трехкратной олимпийской чемпионки, десятикратной чемпионки мира и одиннадцатикратной чемпионки Европы, но и продемонстрированы годы упорных тренировок, дисциплина и несгибаемый характер, стоящие за этими достижениями.

После кинопоказа перед студентами выступила сама Ирина Роднина. Известная фигуристка рассказала о своем пути в спорте, начиная с первых шагов на льду и заканчивая триумфальными победами. Также она поделилась мыслями о современных тенденциях в фигурном катании, его изменениях за последние десятилетия и своей политической деятельности.

Колледж отметил, что эта встреча предоставила студентам уникальную возможность услышать историю успеха напрямую и осознать, что за великими победами стоят не только талант, но и ежедневный труд.