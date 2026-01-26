Встреча студентов с депутатами прошла в Дмитровском техникуме

Мероприятие прошло в формате «Диалога на равных» и было посвящено вопросам профессионального развития, карьерного старта и самореализации молодежи. Со студентами пообщались депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и окружного совета, руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Алина Марченкова.

Марина Шевченко рассказала учащимся о мерах поддержки молодых специалистов, развитии системы профессионального образования и программах, направленных на трудоустройство выпускников.

«Ваша энергия и целеустремленность — это тот ресурс, который помогает нам развивать регион. Очень важно слышать ваше мнение, понимать, какие возможности вам нужны сегодня, и вместе искать решения», — отметила депутат Мособлдумы.

Алина Марченкова познакомила ребят с проектами и инициативами «Молодой гвардии», направленные на поддержку активистов.

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов подчеркнул, что важно показать молодежи, какие возможности для самореализации имеются в муниципалитете.

«Мы заинтересованы в том, чтобы выпускники оставались в Дмитрове, развивались профессионально и чувствовали нашу поддержку», — сказал Михаил Шувалов.