Встреча студентов с автором фильма о Павле Третьякове прошла в Чехове

21 апреля в кинотеатре «Матрица» прошла премьера кинокартины. Студенты Чеховского техникума смогли узнать о жизни мецената и трудностях во время съемки.

Перед началом кинопоказа перед залом выступили начальник управления образования Чехова Ирина Заболотнева, протоиерей Александр Смолиевский и режиссер картины Элина Баклашова. Они обсудили с присутствующими сохранение культурного наследия и роль меценатов в развитии живописи и образования в России.

Картина раскрывает жизнь и дела Павла Михайловича Третьякова — человека, чье имя носит знаменитая галерея в Москве. После показа фильма режиссер Элина Баклашова провела со зрителями открытый диалог, рассказав, как создавался фильм, с какими трудностями столкнулась съемочная группа. Она также поделилась интересными фактами из жизни Павла Третьякова. В свою очередь студенты активно задавали интересующие вопросы.