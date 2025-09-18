Встреча студентов и волонтеров с военными прошла в Дмитровском округе

Мероприятие «Диалог на равных», направленное на патриотическое воспитание и профессиональную ориентацию молодежи, состоялось в дмитровском ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья». Ребята пообщались с представителями одной из воинских частей Подмосковья.

Командир взвода, старший прапорщик Алексей Семенов и заместитель командира взвода противодействия беспилотным летательным аппаратам Дмитрий Королев поделились с молодыми людьми опытом службы, рассказали о современных вызовах и задачах, стоящих перед армией.

Участникам встречи показали информационный видеоролик и образцы современной специальной бронезащиты. Все желающие под руководством опытных наставников смогли попробовать на практике свои силы в управлении учебным дроном.

Для студентов Дмитровского техникума, обучающихся по специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», мероприятие стало отличной возможностью из первых уст узнать о требованиях и возможностях в сфере высоких технологий и обороны.

Временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов отметил важность таких встреч. «Они позволяют нашей молодежи напрямую пообщаться с настоящими профессионалами, защитниками Отечества, задать им вопросы и получить мотивацию для собственного развития», — сказал он.