Встреча студентов и волонтеров с актером Егором Овчинниковым прошла в Балашихе

Встреча с российским и белорусским актером театра и кино Егором Овчинниковым состоялась в День работника культуры. Мероприятие, организованное местным отделением «Молодой гвардии», собрало активистов, волонтеров Подмосковья и студентов Университета Вернадского.
Егор Овчинников родился 6 июля 1996 года в Минске, известен ролями в комедийных сериалах «ИП Пирогова» и «Телохранители», а также в мистической комедии «Конец света». В ходе встречи он рассказал слушателям о своем творческом пути: переезде в Москву, учебе в Щукинском училище и ГИТИСе, а также о начале карьеры в кино.
Участники мероприятия получили возможность задать Егору вопросы о его творчестве, обсудить впечатления от его ролей и получить советы по развитию в сфере искусства. Встреча стала площадкой для обмена опытом и идеями среди активной молодежи Балашихи.
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