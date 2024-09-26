Встреча студенческих отрядов прошла в Красногорске

Презентация самого крупного движения молодежи в России состоялась в учреждениях образования Красногорска. Студенческий актив округа познакомился с деятельностью Российских студенческих отрядов.

Молодежная общественная организация «Российские студенческие отряды» (РСО) сотрудничает с администрацией городского округа. На встречу, которую организовал культурно-досуговый комплекс «Красногорье», прибыли представители Красногорского колледжа и экономико-правового техникума, Московского областного медицинского колледжа №1и педагогического колледжа «Мир знаний».

Студенты познакомились с направлениями профессиональной деятельности, где можно получить опыт и поддержку, а также официально трудоустроиться. Участники движения РСО рассказали о мероприятиях, которые они проводят, в том числе и совместно с комплексом «Красногорье».

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