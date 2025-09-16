Встреча старшеклассников с руководителями предприятий прошла в Балашихе

В школе № 26 города Балашиха состоялась встреча с директором АО «Ретиноиды» Константином Ноздриным, заместителем руководителя технологического отдела ЗАО «Акзо Нобель Декор», доктором химических наук Дмитрием Моисеевым. Мероприятие организовали в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», который направлен на поддержку и развитие профессиональных ориентиров молодежи.

Константин Ноздрин поделился с ребятами своей вдохновляющей историей успеха. Он рассказал о том, как начинал свой путь на производстве в школьные годы, работая упаковщиком, затем поступил на фармацевтический факультет, а сегодня возглавляет компанию «Ретиноиды». Особое внимание он уделил структуре фармацевтического производства, этапам создания и вывода нового продукта на аптечный рынок, а также профессиям, востребованным на предприятии. Константин подчеркнул значимость получения высшего образования и тех возможностей, которые оно открывает для молодых специалистов.

Доктор химических наук Дмитрий Моисеев рассказал собравшимся о своем профессиональном пути — как любовь к химии в школьные годы превратилась в успешную карьеру в России и за рубежом. Он подробно описал работу химика-технолога на производстве лакокрасочных материалов в компании ЗАО «Акзо Нобель Декор», где занимается разработкой рецептур красок и оптимизацией процессов колеровки. Дмитрий выделил, что главный секрет успеха — любить свою профессию всем сердцем и искренне увлекаться своим делом.

Во время встречи школьники смогли задать вопросы и получить подробные ответы от опытных специалистов, что позволило им лучше понять перспективы и особенности профессий в сфере химии и фармацевтики.

Организатором мероприятия выступило управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи.