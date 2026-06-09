Встреча со знаменитым космонавтом прошла в Королеве ко Дню наукоградов

В молодежном центре «Космос», расположенном в Центральном городском парке города Королева, прошла встреча студентов Технологического университета с Героем России, летчиком-космонавтом Александром Калери. Мероприятие было посвящено Дню наукоградов Московской области.

Около сорока студентов получили возможность пообщаться с главным экспертом Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королева. Александр Калери поделился историями о том, как проекты РКК «Энергия» влияли на мировую политику. Он упомянул первый спутник, полет Гагарина и станцию «Мир», подчеркнув их значимость для глобального баланса сил.

Космонавт также рассказал о конструкторе Василие Грабине, который разработал пушки ЗИС-3 и ЗИС-2, способные пробивать немецкие танки «Тигр». Калери отметил, что Грабин впервые применил скоростное проектирование, что стало технологическим прорывом для СССР.

Калери подчеркнул, что в советские годы ОКБ-1 Королева (ныне РКК «Энергия») задавало стандарты для всей пилотируемой космонавтики. Разработки королевских конструкторов вывели страну в лидеры и до сих пор определяют инженерную школу России.

В неформальной части встречи студенты задавали вопросы о современной космонавтике. Космонавт напутствовал будущих инженеров: «В работе мелочей не бывает, а учеба — главный тренажер для головы».