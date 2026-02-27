Встреча со старостами населенных пунктов прошла в Дмитровском округе

Глава Дмитровского округа Михаил Шувалов провел очередную встречу со старостами сел и деревень 26 февраля. Участники обсудили состояние дорог, парковку большегрузов и установку светофора на опасном перекрестке.

На встречу приехали старосты села Белый Раст, поселка Никольское, деревень Лупаново, Спас-Каменка, Малая Черная, Саморядово, Хорошилово и Кузяево. Глава округа поблагодарил их за работу и назвал старост мостом между муниципалитетом и жителями.

Особое внимание уделили перекрестку у поселка Никольское, где местные жители давно ждут улучшений. Староста Татьяна Гринько предложила реорганизовать движение для повышения безопасности. Начальник управления дорожно-транспортного хозяйства Алексей Гладков сообщил, что в этом году на перекрестке установят светофор. Работы начнутся при наступлении благоприятной погоды.

Также обсудили ситуацию с парковкой большегрузных автомобилей, блокирующих дороги у логистических центров, и учет бесхозных участков улиц. Все вопросы внесли в рабочие планы администрации.

«Каждая встреча — это возможность обсудить насущные вопросы и найти пути их решения. Очень важно, что вы стали тем мостом, который соединяет муниципалитет и жителей, помогаете наладить диалог и решить важные вопросы», — отметил Михаил Шувалов.

Встречи со старостами проходят регулярно, следующий сбор запланирован на ближайшее время.