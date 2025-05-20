Встреча школьников со скульптором Андреем Коробцовым прошла в Чехове

Мероприятие состоялось в школе № 10 имени Степана Воронина. Активисты «Движения первых» смогли побеседовать с российским скульптором Андреем Коробцовым, который рассказал о своей профессии и работе над Ржевским мемориалом Советскому солдату.

25-метровый бронзовый солдат с автоматом в руке расположен на 10-метровом кургане. У подножия находятся стальные холмы, на которых написаны более 17 тысяч имен солдат, павших в боях подо Ржевом. Скульптор Андрей Коробцов в своей работе увековечил память героев, погибших в ожесточенных боях с немецко-фашистскими захватчиками в 1942–1943 годах.

На встрече школьникам рассказали о том, как важно чтить подвиг участников Великой Отечественной войны. Также автор мемориала отметил, что через искусство можно запечатлеть самые важные исторические события. Это позволит передавать память из поколения в поколение.

Встречи с такими личностями, как Андрей Коробцов, позволяют ученикам узнать больше интересного о различных профессиях.