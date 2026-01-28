Встреча школьников с жителями блокадного Ленинграда прошла в Павловском Посаде

Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

Традиционная встреча поколений прошла в Центральной библиотеке округа. На ней присутствовали представители администрации и ветеранского сообщества.

Мероприятие «Подвиг блокадного Ленинграда» состоялось 27 января и объединило в одном месте школьников и людей, переживших блокаду.

Как отмечают организаторы, такие встречи проходят в теплой и трогательной обстановке. Блокадники, сохранившие жизнелюбие и неравнодушие, делятся с молодежью личными воспоминаниями о легендарном городе и его защитниках, что способствует духовному взрослению детей.

От имени главы округа с благодарностью к жителям блокадного Ленинграда обратилась его заместитель Светлана Аргунова. Памятные подарки вручил заместитель начальника Окружного управления социальной защиты населения Московской области Валерий Зайцев. Признательность ветеранам также выразил председатель Совета ветеранов Анатолий Зыков.